PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Einbrecher schlagen Scheibe ein und durchwühlen Wohnung

Schwelm (ots)

In der Zeit vom 09.10.2025, 15:00 Uhr, bis zum 10.10.2025, 17:00 Uhr, schlugen unbekannte Täter das Küchenfenster einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Schwelm in der Königsberger Straße ein. Sie kletterten in die Wohnung und durchsuchten sie nach Wertgegenständen. Was sie dabei erbeuteten steht noch nicht fest. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, können sich an die Polizeiwache in Ennepetal wenden; die Rufnummer lautet 02333-9166-2100.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 10.10.2025 – 09:50

    POL-EN: Herdecke: Einbruch in Einfamilienhaus

    Herdecke (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten bei einem Einbruch in das Einfamilienhaus an der Anschrift "Im Siepen" einen Tresor mit Bargeld und Elektrogeräten. Durch Hebeln der Balkontür verschafften sie sich Zugang zum Objekt. Ein aufmerksamer Nachbar stellte den Porsche des Geschädigten am 09.10.2025 gegen 19:45 Uhr in unmittelbarer Nähe fest, obwohl dieser nicht durch die Besitzer dort abgestellt wurde. ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 12:34

    POL-EN: Gevelsberg: Raubdelikt in Mobilfunkgeschäft- Mitarbeiterin verletzt

    Gevelsberg (ots) - Verletzt wurde eine Mitarbeiterin eines Mobilfunkgeschäfts bei einem Raubdelikts am 08.10.2025 gegen 15:45 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen betraten zwei augenscheinlich männliche Täter das Geschäft in der Mittelstraße und gingen zielgerichtet zur Auslage der Mobiltelefone. Dort rissen sie ein Smartphone der Marke Apple aus der Sicherung und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren