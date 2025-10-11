Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Schwelm - Einbrecher schlagen Scheibe ein und durchwühlen Wohnung
Schwelm (ots)
In der Zeit vom 09.10.2025, 15:00 Uhr, bis zum 10.10.2025, 17:00 Uhr, schlugen unbekannte Täter das Küchenfenster einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Schwelm in der Königsberger Straße ein. Sie kletterten in die Wohnung und durchsuchten sie nach Wertgegenständen. Was sie dabei erbeuteten steht noch nicht fest. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, können sich an die Polizeiwache in Ennepetal wenden; die Rufnummer lautet 02333-9166-2100.
