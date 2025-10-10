Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Einbruch in Einfamilienhaus

Herdecke (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten bei einem Einbruch in das Einfamilienhaus an der Anschrift "Im Siepen" einen Tresor mit Bargeld und Elektrogeräten. Durch Hebeln der Balkontür verschafften sie sich Zugang zum Objekt. Ein aufmerksamer Nachbar stellte den Porsche des Geschädigten am 09.10.2025 gegen 19:45 Uhr in unmittelbarer Nähe fest, obwohl dieser nicht durch die Besitzer dort abgestellt wurde. Ob das Fahrzeug in Verbindung mit der Tat steht und wann die genaue Tatzeit war, ist aktuell Teil der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02324 91662200 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell