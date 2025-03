Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Einbruch scheitert

Draußen blieb ein Einbrecher die vergangenen Tage in Süßen.

Ulm (ots)

Zwischen Samstag und Dienstag versuchte ein Unbekannter die Eingangstüre an dem Firmengebäude in der Fabrikstraße aufzuhebeln. Seine Bemühungen schlugen fehl und er gelangte nicht in das Gebäude. An der Tür befanden sich Hebelspuren. Weitere Schäden entstanden wohl nicht. Die Polizei Eislingen hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert.

+++++++ 0417925(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell