Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Schwelm (ots)

Am 10.10.2025, um 14:38 Uhr, kam es auf der Gevelsberger Straße in Schwelm zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw.

Ein 31-jähriger Wuppertaler befuhr zu diesem Zeitpunkt mit seinem Pkw Hyundai die Gevelsberger Straße in Fahrtrichtung Wuppertal. Auf Höhe der Hausnummer 15 beabsichtigte er einen in gleicher Richtung fahrenden Lkw der Marke Krone zu überholen. Beim durchgeführten Überholvorgang kam im jedoch ein anderes Fahrzeug entgegen, weshalb er den Überholvorgang abbrechen und wieder einscheren musste. Hierbei fuhr er auf das Heck des Lkw auf und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Fahrer des Lkw bemerkte das Unfallgeschehen nicht und setzte seine Fahrt unvermittelt fort.

Der 31-jährige Wuppertaler wurde durch den Aufprall leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Konkrete Erkenntnisse zu dem flüchtigen Lkw liegen vor.

