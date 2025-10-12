PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke - drei Verletzte bei Auffahrunfall

Herdecke (ots)

Am 11.10.2025, um 05.10 Uhr, stand der 49-jährige Nordharzer mit seinem Pkw an der rotzeigenden Lichtzeichenanlage der Wittbräucker Straße / Dortmunder Landstraße. Die 21-jährige Werlerin fuhr diesem mit ihrem Pkw auf. Dabei verletzten sich diese, ihre 19-jährige Beifahrerin, sowie der Nordharzer leicht und wurden zur weiteren medizinischen Versorgung mittels Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

