Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Herdecke - drei Verletzte bei Auffahrunfall
Herdecke (ots)
Am 11.10.2025, um 05.10 Uhr, stand der 49-jährige Nordharzer mit seinem Pkw an der rotzeigenden Lichtzeichenanlage der Wittbräucker Straße / Dortmunder Landstraße. Die 21-jährige Werlerin fuhr diesem mit ihrem Pkw auf. Dabei verletzten sich diese, ihre 19-jährige Beifahrerin, sowie der Nordharzer leicht und wurden zur weiteren medizinischen Versorgung mittels Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.
