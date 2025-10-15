PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Am helllichten Tag zwei Pedelecs entwendet

Freiburg (ots)

Am Montag, 13.10.2025, in dem Zeitraum zwischen 13.45 Uhr bis 15.15 Uhr, wurde in der Wintersbuckstraße ein graues Pedelec der Marke Cube von einer unbekannten Täterschaft entwendet. Es war an einer Schule an einem Fahrradständer angeschlossen. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 3.600 Euro.

Am Dienstag, 14.10.2025, in dem Zeitraum zwischen 13.25 Uhr bis 14.30 Uhr, wurde aus einem Hof in der Pestalozzistraße ein verschlossenes Pedelec der Marke Giant entwendet. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

