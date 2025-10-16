PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg/ Hochsal: Auto zerkratzt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 15.10.2025, in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 16:45 Uhr wurde auf dem Parkplatz am Friedhof in Hochsal der Kofferraum eines Autos zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 500 EUR. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben oder Hinweise auf die bislang unbekannte Täterschaft geben können. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

