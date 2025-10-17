Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Zwei Personen bei Verkehrsunfall verletzt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalles, der sich am Donnerstag, 16.10.2025, um 8.25 Uhr an der Kreuzung Sundgauallee/Berliner Allee in Freiburg ereignete.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr eine 64-Jährige die Sundgauallee in westlicher Fahrtrichtung, als sie im Kreuzungsbereich mit dem Pkw einer 21-Jährigen kollidierte, die die Berliner Allee aus nördlicher Richtung kommend befuhr. Beide Fahrzeugführerinnen wurden nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro.

Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Verkehrspolizei bittet Zeugen, sich unter Tel. 0761 882 3100 zu melden.

oec

