Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Auggen: Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen auf der B3

Freiburg (ots)

Auf der B3 zwischen Schliengen und Auggen kam es am Donnerstag, 16.10.2025, zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein Pkw-Fahrer gegen 10.30 Uhr auf einen vorausfahrenden Pkw auf, der hinter einem Traktor unterwegs war. Vermutlich hatte der Pkw-Führer die Geschwindigkeit der vorausfahrenden Fahrzeuge überschätz. Beim Versuch auszuweichen, streifte er das vor ihm fahrende Fahrzeug, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Pkw.

Der hinter dem Traktor fahrende Wagen drehte sich infolge des Zusammenstoßes und kam im Grünstreifen zum Stehen. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

An den beiden im Gegenverkehr zusammengestoßenen Pkw entstand Totalschaden, der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Der im Grünstreifen stehende Pkw wurde leicht beschädigt. Auch das angrenzende Flurstück wurde in Mitleidenschaft gezogen, die Höhe des Schadens ist bislang nicht bekannt.

Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Gegen 12.45 Uhr war die Fahrbahn wieder vollständig frei.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

