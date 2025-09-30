Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Cabrio aufgebrochen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine noch unbekannte Täterschaft schlitzte zwischen Samstag gegen 19 Uhr bis Montag gegen 13 Uhr das Stoffverdeck eines Cabrios auf und entwendete hieraus das Lenkrad sowie das Radio. Bei dem Auto handelt es sich um einen Oldtimer der Marke BMW. Durch das Beschädigen des Dachs sowie den Diebstahlschaden entstand dem Besitzer ein finanzieller Nachteil von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Hockenheim sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zur Täterschaft geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06205/2860-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell