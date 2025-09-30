POL-MA: Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Mähroboter entwendet - Zeugenaufruf
Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Ein noch unbekannter Täter entwendete zwischen Sonntagmittag gegen 15 Uhr und Montagmittag gegen 15 Uhr einen Mähroboter im Gewerbering. Der fast 1000EUR teure Rasenmähroboter verrichtete seine Arbeit im Garten einer dortigen Firma. Das Polizeirevier Schwetzingen sucht nu Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06202/288-0 zu melden.
Telefon: 0621 / 174-1111
