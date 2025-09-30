PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Mähroboter entwendet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein noch unbekannter Täter entwendete zwischen Sonntagmittag gegen 15 Uhr und Montagmittag gegen 15 Uhr einen Mähroboter im Gewerbering. Der fast 1000EUR teure Rasenmähroboter verrichtete seine Arbeit im Garten einer dortigen Firma. Das Polizeirevier Schwetzingen sucht nu Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06202/288-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 30.09.2025 – 13:56

    POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Handtasche aus Auto entwendet - Zeugenaufruf

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Montagabend entwendeten dreiste Diebe die Handtasche einer Frau aus ihrem Auto, mit dem sie sich auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Walldorfer Straße befand. Nachdem die Frau gegen 18:00 Uhr ihren Einkauf sowie ihre Handtasche in ihr Fahrzeug geladen hatte, wurde sie von ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 12:34

    POL-MA: Mannheim: Unfall verursacht und abgehauen - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Einen Unfall verursachte ein unbekannter Fahrradfahrer am Montagnachmittag im Stadtteil Neckarau und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Ein 35-jähriger Mann war kurz nach 15 Uhr mit seinem Tesla auf der Neckarauer Straße in Richtung Rheinau unterwegs. In Höhe der Straßenbahnhaltestelle Hochschule ordnete er sich auf dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren