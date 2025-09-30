Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall verursacht und abgehauen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Einen Unfall verursachte ein unbekannter Fahrradfahrer am Montagnachmittag im Stadtteil Neckarau und flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Ein 35-jähriger Mann war kurz nach 15 Uhr mit seinem Tesla auf der Neckarauer Straße in Richtung Rheinau unterwegs. In Höhe der Straßenbahnhaltestelle Hochschule ordnete er sich auf dem Linksabbiegerstreifen ein und setzte seine Fahrt bei Grünlicht zeigender Ampel fort, um in Richtung Innenstadt weiterzufahren. Während des Abbiegevorgangs überquerte ein unbekannter Fahrradfahrer bei Rotlicht die Fußgängerampel von der Hochschule kommend in Richtung Oskar-Meixner-Straße. Dabei wurde er vom Tesla erfasst und er stürzte auf die Fahrbahn. Als beide Beteiligten den Schaden begutachtet hatten, schlug der Tesla-Fahrer vor, den Unfall polizeilich aufnehmen zu lassen. Daraufhin setzte sich der unbekannte Mann wieder auf sein Fahrrad und fuhr davon.

Zeugen, die den Unfall beobachtet und sachdienliche Hinweise zum Unfallablauf sowie dem flüchtigen Fahrradfahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

