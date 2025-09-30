Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Wohnungseinbruch übers Wochenende - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstagmittag, 25.09.2025 und Montagabend, 18.00 Uhr brachen Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Waldhof ein.

Die Unbekannten verschafften sich im genannten Zeitraum zunächst auf unklare Art und Weise Zugang zum Hausflur des Anwesens in der Otto-Siffling-Straße ein und begaben sich ins zweite Obergeschoss. Hier drangen sie in eine Wohnung ein und suchten nach stehlenswerten Gegenständen. Dabei fielen den Eindringlingen wertvolle Sammelkarten, zwei Spielkonsolen und eine Armbanduhr in die Hände. Der Schaden kann derzeit noch nicht abschließend geschätzt werden.

Durch Zeugen wurden am Samstagvormittag zwei männliche Personen beobachtet, die die Wohnung des Geschädigten verließen. Einer der Männer habe eine Halbglatze gehabt.

Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Tel.: 0621/77769-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell