Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Hoher Sachschaden an Wohnmobil nach Unfall - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Montag ereignete sich in den frühen Morgenstunden ein Unfall im Forbacher Weg im Stadtteil Seckenheim. Anschließend entfernte sich die Unfallverursacherin oder der Unfallverursacher von der Örtlichkeit, ohne die Personalien zu hinterlassen.

Ersten Unfallermittlungen zufolge wurde im Zeitraum zwischen 03:00 Uhr und 06:30 Uhr infolge eines Unfalls die rechte Fahrzeugseite eines Wohnmobils der Marke Ford beschädigt. Der Besitzer hatte dieses zuvor ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt und stellte bei seiner Rückkehr fest, dass dieses erheblich beschädigt worden war. Die Höhe des entstandenen Sachschadens liegt bei 25.000 Euro.

Das Polizeirevier Ladenburg hat die Unfallermittlungen aufgenommen. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06203 9305-0 zu melden.

