Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Hoher Sachschaden nach Vorfahrtsverletzung

Mannheim (ots)

Am Montag war 48-Jähriger mit seinem VW auf der B38 a in Richtung Helmertstraße unterwegs. Um kurz vor 11 Uhr missachtete er an der Einmündung zur Helmertstraße die Vorfahrt eines 18-jährigen Audifahrers, der die Helmertstraße in Richtung Casterfeldstraße befuhr. Verletzt wurde bei der Kollision niemand, jedoch entstand mit 25.000 Euro ein hoher Sachschaden. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht länger fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die weiteren Unfallermittlungen übernahm das Polizeirevier Mannheim-Neckarau.

