Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wilhelmsfeld/Rhein-Neckar-Kreis: In mehreren Autos nach Wertgegenständen gesucht - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht vom vergangenen Donnerstag auf Freitag durchwühlte der oder die Unbekannte mehrere Autos, die in unterschiedlichen Straßen im Ortsgebiet Wilhelmsfeld geparkt waren.

Drei betroffene Fahrzeuge der Marken Hyundai, Audi und Seat, die zuvor in der Richard-Wagner-Straße geparkt worden waren, wurden zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt geöffnet und nach Wertgegenständen durchsucht. Lediglich in einem Fall wurde die Täterschaft fündig und entwendete ein Portemonnaie samt Bargeld.

Außerdem wurde aus einem Mercedes-Benz, der in der Straße Mitteldorf abgestellt war, ein zweistelliger Bargeldbetrag entwendet.

Ob die Taten im Zusammenhang stehen und wie hoch der entstandene Gesamtschaden ist, wird derzeit vom Polizeirevier Neckargemünd ermittelt.

Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu den Taten mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06223 9254-0 zu melden.

