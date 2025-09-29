Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Auto beschädigt und weggefahren - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Eine bislang unbekannte Person beschädigte am Samstag zwischen 14:20 Uhr und 14:50 Uhr auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Felix-Wankel-Straße 18 mit einem Auto beim Ausparken einen rechts nebenan parkenden Pkw. Es kam zu Beschädigungen am Kotflügel, der Fahrertür und der hinteren Stoßstange. Anschließend entfernte sich die Person mit dem Fahrzeug von der Unfallstelle, ohne der vorgeschriebenen Feststellungspflicht nachzukommen. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 5.000,00 Euro belaufen. Beim Verursacherfahrzeug könnte es sich um ein blaues Auto handeln. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim zuständigen Polizeirevier Heidelberg-Süd (06221-34180) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell