Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Rotlicht missachtet und Unfall verursacht - Fahrerin alkoholisiert

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntag, gegen 00:30 Uhr, befuhr eine 29-jährige BMW-Fahrerin die L723 in Fahrtrichtung Walldorf, aus Richtung Rauenberg kommend. Dabei fiel sie bereits einer Autofahrerin auf, da sie mit überhöhter Geschwindigkeit einen Überholvorgang durchführte. An der Auffahrt zur B3 konnte die BMW-Fahrerin nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr trotz dem an der Ampelanlage anzeigenden Rotlicht in den Einmündungsbereich. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 64-jährigen Audi-Fahrer, der zu diesem Zeitpunkt bei grün zeigender Ampel nach links auf den Zubringer zur B3 in Richtung Bruchsal abbiegen wollte. Während der Unfallaufnahme nahmen die Beamten starken Alkoholgeruch bei der Unfallverursacherin wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 0,6 Promille. Der Führerschein der 29-Jährigen wurde daraufhin sichergestellt. Beide Beteiligten wurden leicht verletzt, eine Behandlung im Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich. Die Fahrzeuge mussten aufgrund des entstandenen Totalschadens abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 32.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell