Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Betrüger nutzt Hilfsbereitschaft aus - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine 23-Jährige wurde am Montag um kurz nach 17 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Gewerbestraße von einem Unbekannten angesprochen. Dieser bat auf Englisch um Hilfe, da er angeblich am dortigen Geldautomaten kein Geld abheben konnte. Der Mann überredete die Frau zu einem Tausch. Der Betrüger gab vor, dass er mit seinem Handy Geld an die Frau überwiesen hätte. Im Gegenzug hob die 23-Jährige nun Bargeld am Automaten von ihrem Konto ab und übergab die Scheine an den Unbekannten. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass gar kein Geld überwiesen wurde.

Der Tatverdächtige wird als 30-35 Jahre alt, 180-185 cm groß und mit leichtem Bauchansatz beschrieben. Der hatte dunkelblonde kurze Haare, einen dunkelblonden 3-Tage-Bart, eine helle Haut und helle Augen. Bekleidet war er mit einem hellgrauen/blauen T-Shirt oder Hemd, eine dunkelgraue/schwarze Fleecejacke und eine mittelblaue Jeans. Er sprach mit einem leicht britischen Akzent und kommunizierte nur in englischer Sprache.

Die weiteren Betrugsermittlungen übernahm das Polizeirevier Heidelberg-Nord. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06221/ 4569-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell