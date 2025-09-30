PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Mannheim: Keine gute Kombination - Drogen und Softairwaffen lösen Polizeieinsatz aus

Mannheim (ots)

Am Montagnachmittag gegen 15 Uhr wurden vier Männer im Quadrat K3 mit einer Softairpistole beobachtet und der Polizei gemeldet. Als die alarmierten Polizistinnen und Polizisten eintrafen, entfernten sich ein 42-Jähriger und 48-jähriger Mann plötzlich von der Örtlichkeit. Da zu vermuten war, dass einer der beiden Flüchtigen die Waffe mit sich führte, wurden beide Personen unter vorgehaltener Dienstwaffe festgenommen. Bei der Durchsuchung der mitgeführten Tasche des 42-Jährigen wurde daraufhin eine täuschend echte Softairpistole aufgefunden. Parallel hierzu sollten die beiden anderen Begleiter des Duos kontrolliert werden. Hierbei fiel auf, dass eine der Personen auf dem Boden lag und zunächst keine Vitalzeichen mehr festzustellen waren. Sofort leiteten die Beamtinnen und Beamten erste Hilfe Maßnahmen ein und alarmierten einen Notarzt. Nach der Übergabe an diesen, wurde bekannt, dass womöglich eine Überdosis Kokain den Zustand des Mannes ausgelöst hat. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat nun die Ermittlungen übernommen, wobei hier die näheren Umstände des vorherigen Treffens, des möglichen Drogendelikts sowie dem Verstoß mit dem öffentlichen Führen einer Anscheinswaffe nachgegangen wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Tobias Hoffert
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

