Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Handtasche aus Auto entwendet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagabend entwendeten dreiste Diebe die Handtasche einer Frau aus ihrem Auto, mit dem sie sich auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Walldorfer Straße befand.

Nachdem die Frau gegen 18:00 Uhr ihren Einkauf sowie ihre Handtasche in ihr Fahrzeug geladen hatte, wurde sie von einer bislang unbekannten männlichen Person unter einem falschen Vorwand angesprochen und aus dem Fahrzeug gelockt. Den Moment nutzte eine weitere unbekannte männliche Person aus und entwendete die Handtasche der Frau aus ihrem Auto. Anschließend flüchteten die beiden Unbekannten unabhängig voneinander in unbekannte Richtung.

Die beiden Personen konnten wie folgt beschrieben werden:

   - männlich,
   - kurze schwarze Haare,
   - dunkle Hautfarbe.

Einer von ihnen soll zum Zeitpunkt der Tat mit einer blauen Trainingsjacke bekleidet gewesen sein, während der andere eine schwarze Jacke getragen haben soll.

Wie hoch der entstandene Diebstahlschaden ist, wird derzeit vom Polizeirevier Wiesloch ermittelt. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06222 5709-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

