PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Riegel: Straßenraub - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 15.10.2025, gegen 22.30 Uhr wurde auf dem Bahnhofsvorplatz in Riegel-Malterdingen ein 36-jähringer Mann angetroffen, welcher offenbar zusammengeschlagen und hierbei schwer verletzt wurde. Gemäß seinen Schilderungen wurde er von zwei bislang unbekannten Männern angesprochen und in ein Streitgespräch verwickelt. Nachdem er anschließend mit mehreren Faustschlägen ins Gesicht geschlagen wurde, hatte man ihm am Boden liegend sein Smartphone entwendet. Schwerverletzt wurde das Opfer zunächst ins Kreiskrankenhaus Emmendingen, dann in die Uniklinik Freiburg verbracht.

Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung und können wie folgt beschrieben werden:

   - männlich,
   - ca. 180 cm groß,
   - schwarz gekleidet mit Kapuzenpullover oder Kapuzenjacken.

Das Kriminalkommissariat Emmendingen (Tel.: 07641-582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die die Tathandlung beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren