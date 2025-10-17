Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Riegel: Straßenraub - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 15.10.2025, gegen 22.30 Uhr wurde auf dem Bahnhofsvorplatz in Riegel-Malterdingen ein 36-jähringer Mann angetroffen, welcher offenbar zusammengeschlagen und hierbei schwer verletzt wurde. Gemäß seinen Schilderungen wurde er von zwei bislang unbekannten Männern angesprochen und in ein Streitgespräch verwickelt. Nachdem er anschließend mit mehreren Faustschlägen ins Gesicht geschlagen wurde, hatte man ihm am Boden liegend sein Smartphone entwendet. Schwerverletzt wurde das Opfer zunächst ins Kreiskrankenhaus Emmendingen, dann in die Uniklinik Freiburg verbracht.

Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung und können wie folgt beschrieben werden:

- männlich, - ca. 180 cm groß, - schwarz gekleidet mit Kapuzenpullover oder Kapuzenjacken.

Das Kriminalkommissariat Emmendingen (Tel.: 07641-582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die die Tathandlung beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können.

