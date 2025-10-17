Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Erste Folgemeldung zu Maulburg: Leichnam eines Neugeborenen aufgefunden - Polizei intensiviert die Hinweissuche

Freiburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen und des Polizeipräsidiums Freiburg Nach wie vor ist das Hinweistelefon unter der Nummer 0761 882 5990 rund um die Uhr erreichbar und nimmt Zeugenhinweise entgegen. Die Polizei erweitert die Hinweissuche. Auf die Anlage in dieser Pressemitteilung wird verwiesen. Zudem wurde ein anonymes Hinweisgebersystem freigeschaltet. Um mit der Polizei in Kontakt zu treten, besteht hier zusätzlich die Möglichkeit, diskret, sicher und anonym Hinweise zu geben. Das anonyme Hinweisgebersystem ist unter dem nachfolgenden Link erreichbar: https://www.bkms-system.net/bw-EG-Wald Das anonyme Hinweisgebersystem ist auch auf der Internetseite der Polizei Baden-Württemberg www.polizei-bw.de verlinkt. Die Polizei ist bei derartigen Ermittlungen auf jede Information angewiesen, egal wie unbedeutend oder alltäglich die Beobachtung für jemanden erscheinen mag. Vielleicht ist jemanden in seinem Umfeld zuvor eine Frau aufgefallen, welche sich womöglich in einer schwierigen Lebenssituation befinden könnte. Bitte haben Sie weiterhin Verständnis, dass aufgrund der laufenden Ermittlungen darüber hinaus aktuell keine weiteren Auskünfte erteilt werden können. Ursprungsmeldung von Montag, 13.10.2025: Am Freitag, 10.10.2025, gegen 14.30 Uhr, wurde der Polizei der Fund eines Leichnams eines männlichen Neugeborenen in einem Müllsack in der Nähe des Waldspielplatzes in Maulburg gemeldet. Beim Kriminalkommissariat Lörrach wurde eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Das Kriminalkommissariat sucht Zeugen, die rund um den Waldspielplatz am Alsbachweg, unweit des Flusses Wiese, verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0761 882 5990 entgegengenommen. Wir bitten um Verständnis, dass aufgrund der laufenden Ermittlungen aktuell keine weiteren Auskünfte erteilt werden können.

