Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Erste Folgemeldung zu Maulburg: Leichnam eines Neugeborenen aufgefunden - Polizei intensiviert die Hinweissuche

Ein Dokument

Freiburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen 
und des Polizeipräsidiums Freiburg 


Nach wie vor ist das Hinweistelefon unter der Nummer 0761 882 5990 
rund um die Uhr erreichbar und nimmt Zeugenhinweise entgegen.

Die Polizei erweitert die Hinweissuche. Auf die Anlage in dieser 
Pressemitteilung wird verwiesen.

Zudem wurde ein anonymes Hinweisgebersystem freigeschaltet. Um mit 
der Polizei in Kontakt zu treten, besteht hier zusätzlich die 
Möglichkeit, diskret, sicher und anonym Hinweise zu geben.

Das anonyme Hinweisgebersystem ist unter dem nachfolgenden Link 
erreichbar:

https://www.bkms-system.net/bw-EG-Wald

Das anonyme Hinweisgebersystem ist auch auf der Internetseite der 
Polizei Baden-Württemberg www.polizei-bw.de verlinkt.

Die Polizei ist bei derartigen Ermittlungen auf jede Information 
angewiesen, egal wie unbedeutend oder alltäglich die Beobachtung für 
jemanden erscheinen mag. Vielleicht ist jemanden in seinem Umfeld 
zuvor eine Frau aufgefallen, welche sich womöglich in einer 
schwierigen Lebenssituation befinden könnte.

Bitte haben Sie weiterhin Verständnis, dass aufgrund der laufenden 
Ermittlungen darüber hinaus aktuell keine weiteren Auskünfte erteilt 
werden können.



Ursprungsmeldung von Montag, 13.10.2025:

Am Freitag, 10.10.2025, gegen 14.30 Uhr, wurde der Polizei der Fund 
eines Leichnams eines männlichen Neugeborenen in einem Müllsack in 
der Nähe des Waldspielplatzes in Maulburg gemeldet.

Beim Kriminalkommissariat Lörrach wurde eine Ermittlungsgruppe 
eingerichtet.

Das Kriminalkommissariat sucht Zeugen, die rund um den Waldspielplatz
am Alsbachweg, unweit des Flusses Wiese, verdächtige Beobachtungen 
gemacht haben.

Hinweise werden rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0761 882 5990
entgegengenommen.

Wir bitten um Verständnis, dass aufgrund der laufenden Ermittlungen 
aktuell keine weiteren Auskünfte erteilt werden können.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

