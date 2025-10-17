Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Ausgesetzter Hund in Katzenbox - Polizei sucht Zeugen

Eine Passantin fand am Mittwoch, 15.10.2025 gegen 07.15 Uhr einen ausgesetzten Hund auf dem Gehweg des Bivangweges. Der kleine Yorkshire Terrier saß in einer Katzenbox und war laut der Finderin unterkühlt. Vermutlich wurde der Hund in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ausgesetzt und zurückgelassen. Dem Hund ist ein spanischer Chip implantiert, welcher nicht ausgelesen werden konnte. Der Hund befindet sich aktuell in Obhut einer Tierschutzbeauftragten. Der Polizeiposten Jestetten (07745/925820) sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Hund oder dessen Besitzer geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten in Verbindung zu setzen. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Waldshut unter der Telefonnummer 07751/8316-531 Hinweise entgegen.

