Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Balkonbrand in der Steinerstraße

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zu Freitag (17.10.2025) kam es gegen 00:20 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Steinerstraße in Marbach am Neckar. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen und löschen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Verletzt wurde den bisherigen Erkenntnissen zufolge niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell