POL-LB: BAB 81/Bondorf: zwei verletzte Personen und 40.000 Euro Sachschaden bei Unfall am frühen Morgen

Nach einem Unfall am Freitagmorgen (17.10.2025), gegen 04.00 Uhr, musste die Bundesautobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Rottenburg und Herrenberg gesperrt werden. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben bislang, dass ein 38 Jahre alter Fiat Ducato-Lenker, der in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs war, einen vorausfahrenden 49-jährigen LKW-Fahrer überholen wollte. Aus noch unbekannter Ursache streifte der 38-Jährige das Heck des LKW hierbei. Der Fiat Ducato drehte sich aufgrund des Aufpralls um die eigene Achse und blieb entgegen der Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen stehen. Eine 54 Jahre alte VW-Fahrerin erkannte die Situation aus der Ferne zwar, es gelang ihr aber nicht mehr, rechtzeitig anzuhalten. Sie verlor stattdessen die Kontrolle über ihren Wagen, prallte gegen die Leitplanke und schließlich auch gegen den Fiat. Durch die Wucht des Aufpralls gerieten der VW und der Fiat erneut in eine Schleuderbewegung, bevor beide letztlich zum Stehen kamen. Während der 38 Jahre alte Mann leichte Verletzungen erlitt, wurde die 54 Jahre alte Frau schwer verletzt. Beide mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Ihre beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 40.000 Euro. Die Autobahn musste zunächst gesperrt werden. Im Zuge der Abschlepp- und Aufräumarbeiten wurden die beiden Fahrstreifen der Autoabahn ab 06.15 Uhr nacheinander wieder für den Verkehr frei gegeben.

