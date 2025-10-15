Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 251015 - 1063 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Zwei verfassungswidrige Symbole an Hauswand geschmiert
Frankfurt (ots)
(ha) Unbekannte schmierten insgesamt zwei verfassungswidrige Symbole an die Hauswand eines Hauses in der Taunusstraße. Die Symbole wurden am gestrigen Dienstagnachmittag (14. Oktober 2025) bemerkt, nach Sicherung der Spuren machten Polizisten sie unkenntlich. Eine professionelle Reinigung erfolgt in Kürze, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
