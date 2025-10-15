Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251015 - 1061 Frankfurt- Bahnhofsviertel: Festnahme eines Rauschgifthändlers

Frankfurt (ots)

(ma) In der Nacht von Dienstag (14. Oktober 2025) auf Mittwoch (15. Oktober 2025) beobachteten aufmerksame Polizisten einen Mann in der Taunusstraße, welcher immer wieder hinter einer Mülltonne verschwand und anschließend kurzweilig mit diversen Personen in Kontakt trat.

Die Beamten kontrollierten den 26-jährigen Mann und fanden bei ihm, sowie anschließend in seinem Versteck, verkaufsfertige Plomben mit Crack, sowie Kokain und stellten alles sicher.

Da der Mann in der Bundesrepublik über keinen festen Wohnsitz verfügt, brachten ihn die Polizisten in die Haftzellen mit dem Ziel der richterlichen Vorführung am heutigen Tag. Gegen ihn wird nun wegen des Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell