Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251015 - 1060 Frankfurt-Niederrad: Rücknahme Vermisstenfahndung-Bezug zur Meldung Nr. 1055

Frankfurt (ots)

(bo) Die seit Samstagabend (11. Oktober 2025) vermisste Katarzyna M. konnte gestern Nachmittag angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung wird hiermit zurückgenommen.

