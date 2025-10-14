Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251014 - 1059 Frankfurt - Innenstadt: Zeugen nach versuchtem Straßenraub gesucht

Frankfurt (ots)

(yi) Wie den Medien bereits bekannt, nahmen Polizisten am Donnerstagabend, den 28. August 2025, einen Mann fest, der im Verdacht steht, kurz zuvor zwei Frauen verletzt zu haben. Außerdem soll er versucht haben, ein Handy zu rauben

Der Tathergang stellt sich nach aktuellen Erkenntnissen wie folgt dar:

Der 26-jährige Mann versuchte zwischen 18:00 und 19:00 Uhr einer Frau im Bereich der Kaiserstraße (Roßmarkt) ihr Handy zu rauben. Dabei soll er die Geschädigte auch mehrfach geschlagen haben. Nachdem es ihm nicht gelang, an das Handy zu kommen, sei er weitergelaufen und habe einer weiteren Geschädigten eine volle PET Wasserflasche an den Kopf geworfen.

Kurz darauf wurden Polizisten verständigt, die den Tatverdächtigen umgehend festnahmen. Die beiden Frauen waren jedoch nicht mehr aufzufinden.

Der Sachverhalt wurde unter folgender Pressemitteilung veröffentlicht:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/6106756

Die Frankfurter Kriminalpolizei sucht nun mit Bildern insbesondere nach der Geschädigten, deren Handy geraubt werden sollte.

Die Bilder können unter folgendem Link eingesehen werden:

https://k.polizei.hessen.de/344319323

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können bzw. die beiden Geschädigten selbst werden gebeten, sich mit dem zuständigen Kommissariat unter der Rufnummer 069 / 755 - 51299 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

