POL-F: 251014 - 1058 Frankfurt - Hanau - Nordend: Polizei nimmt zwei Dealer fest und stellt mehrere Kilogramm Rauschgift sicher

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Montag (13. Oktober 2025) gelang es Polizeibeamten mehrere Kilogramm Rauschgift sicher zu stellen. Die Ermittler nahmen zwei Personen fest.

Bereits im April dieses Jahres nahmen Polizeibeamte im Rahmen wiederkehrender Großkontrollen einen 26-Jährigen Dealer fest. Durch diverse Ermittlungen und polizeiliche Maßnahmen fiel der Verdacht auf zwei weitere mutmaßliche Dealer im Alter von 24 und 28 Jahren. Polizeibeamte erwirkten sodann Durchsuchungsbeschlüsse bei beiden Tatverdächtigen und vollstreckten diese. Im Rahmen der Durchsuchungen fanden die Beamten circa 8kg Haschisch, circa 1,1kg Marihuana, circa 570g Amphetamin, über 3400 verschreibungspflichtige Arzneitabletten, Bargeld im unteren fünfstelligen Bereich sowie mehrere Messer auf und stellten diese sicher. Gegen beide wird nun ein Strafverfahren eingeleitet. Den 28-Jährigen entließen die Ordnungshüter nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen. Den 24-Jährigen brachte eine Polizeistreife in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main mit dem Ziel der richterlichen Vorführung.

