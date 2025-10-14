Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251014 - 1055 Frankfurt - Niederrad: Polizei bitte um Mithilfe - 53-Jährige vermisst

Frankfurt (ots)

(di) Seit Samstagabend (11. Oktober 2025) wird die 53-jährige Katarzyna M. aus Frankfurt Niederrad vermisst.

Letztmalig wurde sie am Abend des 11. Oktober gegen 21:00 Uhr in der Röntgenstraße in Langen gesehen. Frau M. wollte mit einem Taxi zur Uni-Klinik Frankfurt Niederrad fahren, kam dort jedoch nie an. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Katarzyna M. in einer hilflosen Lage befindet.

Sie kann wie folgt beschrieben werden:

- circa 160 cm groß, circa 75 kg, korpulente Statur - osteuropäisches Erscheinungsbild - braunes kinnlanges Haar und grüne Augen - die aktuelle Bekleidung ist nicht bekannt

Fotos der Vermissten sind unter folgendem Link abrufbar:

https://k.polizei.hessen.de/1851644156

Wir fragen nun: Wer hat Katarzyna M. gesehen? Für Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten melden Sie sich bitte beim Polizeipräsidium Frankfurt am Main unter der 069 / 755 - 51199 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell