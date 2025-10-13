Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 251013 - 1053 Frankfurt - Westend: Sachbeschädigung und Verdacht der Volksverhetzung
Frankfurt (ots)
(di) Unbekannte beschrieben einen Postverteilerkasten am Westendplatz mit Parolen mit Bezug zum Nahostkonflikt. Der schwarze, offenbar mit einem Permanentmarker aufgebrachte Schriftzug wurde unkenntlich gemacht. Es liegen derzeit keine Hinweise auf die Verursacher vor. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung sowie der Volksverhetzung.
