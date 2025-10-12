Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251012 - 1051 Frankfurt-Ostend: Täterfestnahme nach versuchtem Geschäftseinbruch

Frankfurt (ots)

(bo) In der Nacht von Freitag (10. Oktober 2025) auf Samstag (11. Oktober 2025) nahmen Polizeibeamte einen 30-jährigen Einbrecher fest.

Gegen 02:45 Uhr meldete der Sicherheitsdienst eines Baustoffhandels eine unberechtigte Person in deren Räumlichkeiten. Die Polizei begab sich umgehend zu dem Objekt in die Mayfarthstraße. Nach aktuellen Erkenntnissen überwand der Tatverdächtige den Zaun des Geländes und über eine Tür in den Innenraum. Beim Eintreffen der Polizeistreifen nahmen diese den 30-jährigen Tatverdächtigen noch auf dem Gelände fest.

