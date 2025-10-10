Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251010 - 1048 Frankfurt: Ermittlungen gegen Bedienstete des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main - erste interne Konsequenzen

Frankfurt (ots)

(hol) Wie bekannt, führt die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main ein Ermittlungsverfahren gegen Polizeibeamtinnen und -beamte einer Dienstgruppe des 1. Polizeireviers. In diesem Zusammenhang kam es heute zu umfangreichen strafprozessualen Maßnahmen, unter anderem zu Durchsuchungen auf dem 1. Polizeirevier. Die Ermittlungen richten sich derzeit gegen insgesamt 17 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte. Polizeipräsident Müller leitete gegen alle 17 Beamtinnen und Beamten Disziplinarverfahren ein und sprach in sechs Fällen das Verbot des Führens der Dienstgeschäfte aus. Von dem Verbot umfasst ist auch der Leiter der Dienstgruppe. Die betroffene Dienstgruppe strukturierte der Polizeipräsident von Grund auf um. Die nicht mit einem Verbot des Führens der Dienstgeschäfte belegten übrigen elf Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten verteilte er auf andere Dienststellen der Behörde, wo sie Innendienst verrichten.

Die Arbeits- und Einsatzfähigkeit des 1. Polizeireviers ist jederzeit gewährleistet.

