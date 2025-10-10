Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251010 - 1046 Frankfurt - Bahnhofsviertel - Innenstadt: Kontrollmaßnahmen im Rahmen "Sichere Innenstadt"

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Donnerstag (9. Oktober 2025) führte die Frankfurter Polizei mit Unterstützung des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz und einer dreistelligen Anzahl von eingesetzten Polizeibeamten Kontrollmaßnahmen im Bahnhofsviertel und in der Innenstadt durch.

Vor allem stand neben der allgemeinen Kriminalitätsbekämpfung die Dealerszene im Fokus. Die Einsatzkräfte kontrollierten diverse Lokalitäten und insgesamt mehr als 300 Personen.

Dabei stellten sie circa 285g Haschisch, circa 66g Marihuana und zwei Schreckschusspistolen sicher. Weiter leiteten die Beamten 41 Strafverfahren und 12 Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Zudem wurde eine Person, welche per Haftbefehl gesucht wurde, festgenommen.

Die beiden Diensthunde Nero und Kira spürten Drogenverstecke auf. Einsatzkräfte des Video Operation Centers unterstützten die Maßnahmen und halfen bei der Koordination mithilfe der örtlichen Videoschutzanlagen.

Die Maßnahmen sind Teil der hessischen "Innenstadtoffensive gegen Kriminalität" und werden in Ergänzung zu den seit September 2022 intensivierten Präsenzmaßnahmen der Frankfurter Polizei durchgeführt.

Die Polizei wird weiterhin gezielt und konsequent gegen Rauschgiftstraßendealer sowie jegliche Bildungen offener Drogenszenen im öffentlichen Raum vorgehen

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell