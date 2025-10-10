Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251010 - 1047 Frankfurt - Seckbach: Größere Menge an Kupferkabel gestohlen

Frankfurt (ots)

(di) Unbekannte drangen in der Nacht von Mittwoch (8. Oktober 2025) auf Donnerstag (9. Oktober 2025) im Industriegebiet in Seckbach in eine Lagerhalle ein und machten dort erhebliche Beute. Sie stahlen mehrere Kabeltrommeln von hohem Wert.

Hierzu verschafften sich die Täter zwischen 19:00 und 07:00 Uhr unberechtigterweise Zutritt zu der Lagerhalle in der Friesstraße. Dort verluden sie insgesamt sieben Kabeltrommeln und schafften diese auf unbekannte Weise davon. Die Kabel haben einen Wert im hohen fünfstelligen Bereich.

Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch mit dem zuständigen Polizeirevier (18. Polizeirevier) unter der Telefonnummer 069 / 755 - 11800 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell