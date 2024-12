Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Wohnungseinbrüche in Schildgen und Frankenforst

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Abend (18.12.) wurde die Polizei zu zwei Wohnungseinbrüchen gerufen. In Schildgen stiegen bislang unbekannte Täter zwischen 11:00 Uhr und 19:30 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Hoppersheider Weg ein. Hierzu brachen sie die Balkontür auf. Es wurde Schmuck von unterem vierstelligen Wert gestohlen.

Zwischen 11:00 Uhr und 22:15 Uhr wurde zudem in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Frankenforster Straße eingebrochen. Hier drangen die Einbrecher gewaltsam über die Wohnungstür ein. Die Wohnung wurde nach Wertgegenständen durchsucht, zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnten jedoch noch keine Angaben zu gestohlenen Gegenständen gemacht werden.

In beiden Fällen wurde jeweils eine Strafanzeige aufgenommen und eine Spurensicherung durchgeführt. Zeugenhinweise zu diesen Taten nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell