POL-F: 251012 - 1050 Frankfurt-Niederursel: Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Fußgängern

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Abend (11. Oktober 2025) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei Fußgängern und einer Autofahrerin.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 31-jährige Fahrerin eines Audi den Praunheimer Weg in aufsteigende Richtung. Eine 50-Jährige und ein 60-Jähriger befanden sich zu diesem Zeitpunkt fußläufig auf dem Gehweg des Praunheimer Wegs, ebenfalls in aufsteigende Richtung. Auf Höhe der Einfahrt zum Gerhard-Hauptmann-Ring 396 beabsichtige die Autofahrerin zu wenden und bog in die Einfahrt ein. Dabei übersah sie die beiden Fußgänger und kollidierte mit diesen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide in ein nahe gelegenes Gebüsch geschleudert und zogen sich schwere Verletzungen zu. Sie kamen in umliegende Krankenhäuser.

