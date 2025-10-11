Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251011 - 1049 Frankfurt-Nieder-Erlenbach: Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Frankfurt (ots)

(bo) Am Donnerstagabend (9. Oktober 2025) kam es in Nieder-Erlenbach zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus und der dazugehörigen Souterrainwohnung.

Der unbekannte Täter begab sich gegen kurz nach 20:00 Uhr über einen Fußweg in den rückwärtigen Bereich des Hauses An den Bergen. Dort hebelte er die Terrassentür der Souterrainwohnung auf, durchsuchte diese nach Wertgegenständen und begab sich danach auf den Balkon des Hauses, hebelte auch dort die Balkontür auf und verschaffte sich so Zutritt in das Einfamilienhaus. Dort entwendete der Unbekannte Bargeld und weitere Wertgegenstände. Danach flüchtete der Einbrecher unerkannt in unbekannte Richtung.

