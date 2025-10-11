PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251011 - 1049 Frankfurt-Nieder-Erlenbach: Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Frankfurt (ots)

(bo) Am Donnerstagabend (9. Oktober 2025) kam es in Nieder-Erlenbach zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus und der dazugehörigen Souterrainwohnung.

Der unbekannte Täter begab sich gegen kurz nach 20:00 Uhr über einen Fußweg in den rückwärtigen Bereich des Hauses An den Bergen. Dort hebelte er die Terrassentür der Souterrainwohnung auf, durchsuchte diese nach Wertgegenständen und begab sich danach auf den Balkon des Hauses, hebelte auch dort die Balkontür auf und verschaffte sich so Zutritt in das Einfamilienhaus. Dort entwendete der Unbekannte Bargeld und weitere Wertgegenstände. Danach flüchtete der Einbrecher unerkannt in unbekannte Richtung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren