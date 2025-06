Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Schwerer Verkehrsunfall in Königslutter - 95-Jährige erliegt ihren Verletzungen

Wolfsburg (ots)

Königslutter, Klosterstraße

05.06.2025, 09:33 Uhr

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstagmorgen in der Klosterstraße in Königslutter. Eine 95 Jahre alte Fußgängerin wurde dabei tödlich verletzt.

Nach bisherigem polizeilichen Kenntnisstand befuhr eine 74 Jahre alte VW UP Fahrerin die Klosterstraße aus Richtung Helmstedt kommend in Richtung Schöppenstedter Straße. Aus bisher unbekannten Gründen nahm sie die am dortigen Fußgängerüberweg stehende 95 Jahre alte Fußgängerin zu spät wahr. Als die Rentnerin auf den Fußgängerüberweg trat, wurde sie vom Fahrzeug der 74-Jährigen erfasst und dabei schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in das Klinikum Helmstedt gebracht, wo sie letztendlich ihren schweren Verletzungen erlag.

Die Klosterstraße war temporär zwischen den Einmündungen der Straßen "Schmiedeberg" und "Am Mauernkamp" voll gesperrt.

Die Ermittlungen dauern an.

