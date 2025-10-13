Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Brennender LKW-Anhänger auf der BAB 59

13.10.2025, 06:43 Uhr

Am Montagmorgen entsandte die Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst Einsatzkräfte zu einem gemeldeten LKW-Brand auf die BAB 59 in Fahrtrichtung Köln. Die genaue Örtlichkeit war zunächst unklar. Auf der Anfahrt konnte die genaue Einsatzstelle dann aber auf Höhe der Ausfahrt Troisdorf lokalisiert werden.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand ein einachsiger LKW-Anhänger auf der Spur der Ausfahrt Troisdorf in Vollbrand. Nebenliegende Teile der Böschung hatten ebenfalls durch herausfallende, brennende Ladung bereits Feuer gefangen. Die Einsatzkräfte leiteten sofort die Brandbekämpfung über zwei Strahlrohre ein, so dass eine weitere Brandausbreitung effektiv verhindert und der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte. Die Löschmaßnahmen wurden im Verlauf des Einsatzes durch Kräfte der ebenfalls alarmierten Feuerwehr Troisdorf durch Vornahme eines weiteren Strahlrohres und die Sicherstellung der Wasserversorgung unterstützt. Nach dem Niederschlagen der Flammen wurde die Brandbekämpfung mit Schaum fortgesetzt.

Die Einsatzstelle konnte dann an die Kräfte der Feuerwehr Troisdorf übergeben werden, die in enger Abstimmung mit der Polizei die weitere Abarbeitung der Einsatzstelle übernahmen.

Während den Löschmaßnahmen wurde die Fahrbahn in Fahrtrichtung Köln voll gesperrt. Verletzt wurde niemand.

Im Einsatz waren rund 20 Einsatzkräfte der Feuerwachen 1 und 2, dem Rettungsdienst, sowie dem Führungsdienst.

Der Einsatz für die Kräfte der Feuerwehr Bonn war gegen 08:00 Uhr beendet.

