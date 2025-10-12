Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251012 - 1052 Frankfurt-Westend/ Innenstadt: Festnahme nach volksverhetzenden Ausrufen

Frankfurt (ots)

(bo) Ein 27-jähriger Mann lief am Samstagmittag (11. Oktober 2025) die Bockenheimer Landstraße in Richtung Opernplatz entlang und schrie mehrmals volksverhetzende Äußerungen in die Öffentlichkeit.

Der Tatverdächtige tätigte die Äußerungen gegen 11:40 Uhr, sodass diverse Passanten dies wahrnehmen könnten. Im Anschluss entkleidete sich der Mann bis auf die Hose und lief auf den Opernplatz. Dort nahmen Polizeibeamte ihn fest und brachten ihn zwecks erkennungsdienstlicher Behandlung in das Polizeipräsidium Frankfurt. Er muss sich jetzt wegen des Verdachts der Volksverhetzung verantworten, der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.

