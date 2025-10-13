Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251013 - 1054 Frankfurt - Sachsenhausen: 26-Jähriger beraubt

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Sonntagmorgen (12. Oktober 2025) fiel ein 26-Jähriger Räubern zum Opfer. Die Räuber erbeuteten Bargeld, das Mobiltelefon und die Bankkarte des Geschädigten.

Ersten Erkenntnissen zufolge habe sich der Geschädigte gegen 06:00 Uhr auf der Walter-Kolb-Straße befunden, als er durch zwei bis drei Männer angesprochen worden sei. Schnell habe sich ein Streitgespräch entwickelt, welches sodann eskaliert sei. Die Räuber seien mit Pfefferspray und einem messerähnlichen Gegenstand auf den 26-Jährigen losgegangen und hätten diesen attackiert. Im Rahmen der Attacke sei der Geschädigte seiner Habseligkeiten beraubt worden. Die Räuber seien anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet. Rettungskräfte brachten den leicht verletzten Geschädigten in ein umliegendes Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

