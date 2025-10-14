Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251014 - 1057 Frankfurt-Riederwald/Rödelheim: Mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti

Frankfurt (ots)

(bo) Im Riederwald kam es in einem unbekannten Tatzeitraum zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Ein Zeuge stellte das Graffiti, welches ein Kennzeichen einer verfassungswidrigen Organisation darstellte, in einer Größe von 21cm x 13cm gestern (13. Oktober 2025) gegen 10:30 Uhr an einem Telefonmast im Volgersbrunnenweg fest. In Rödelheim stellte ein Zeuge bereits am Montag, den 6. Oktober 2025 ein Graffiti Am Rödelheimer Wehr fest und meldete dies der Polizei. Dieses Graffiti erstreckte sich auf einer Fensternische auf 4,5cm x 3,5cm. Bei beiden Taten liegen keine Täterhinweise vor. Die Polizei hat entsprechende Strafanzeigen aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

