Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251014 - 1057 Frankfurt-Riederwald/Rödelheim: Mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti

Frankfurt (ots)

(bo) Im Riederwald kam es in einem unbekannten Tatzeitraum zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Ein Zeuge stellte das Graffiti, welches ein Kennzeichen einer verfassungswidrigen Organisation darstellte, in einer Größe von 21cm x 13cm gestern (13. Oktober 2025) gegen 10:30 Uhr an einem Telefonmast im Volgersbrunnenweg fest. In Rödelheim stellte ein Zeuge bereits am Montag, den 6. Oktober 2025 ein Graffiti Am Rödelheimer Wehr fest und meldete dies der Polizei. Dieses Graffiti erstreckte sich auf einer Fensternische auf 4,5cm x 3,5cm. Bei beiden Taten liegen keine Täterhinweise vor. Die Polizei hat entsprechende Strafanzeigen aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
  • 14.10.2025 – 11:42

    POL-F: 251014 - 1055 Frankfurt - Niederrad: Polizei bitte um Mithilfe - 53-Jährige vermisst

    Frankfurt (ots) - (di) Seit Samstagabend (11. Oktober 2025) wird die 53-jährige Katarzyna M. aus Frankfurt Niederrad vermisst. Letztmalig wurde sie am Abend des 11. Oktober gegen 21:00 Uhr in der Röntgenstraße in Langen gesehen. Frau M. wollte mit einem Taxi zur Uni-Klinik Frankfurt Niederrad fahren, kam dort jedoch nie an. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 13:35

    POL-F: 251013 - 1054 Frankfurt - Sachsenhausen: 26-Jähriger beraubt

    Frankfurt (ots) - (yi) Am gestrigen Sonntagmorgen (12. Oktober 2025) fiel ein 26-Jähriger Räubern zum Opfer. Die Räuber erbeuteten Bargeld, das Mobiltelefon und die Bankkarte des Geschädigten. Ersten Erkenntnissen zufolge habe sich der Geschädigte gegen 06:00 Uhr auf der Walter-Kolb-Straße befunden, als er durch zwei bis drei Männer angesprochen worden sei. ...

    mehr
