Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 251014 - 1057 Frankfurt-Riederwald/Rödelheim: Mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti
Frankfurt (ots)
(bo) Im Riederwald kam es in einem unbekannten Tatzeitraum zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Ein Zeuge stellte das Graffiti, welches ein Kennzeichen einer verfassungswidrigen Organisation darstellte, in einer Größe von 21cm x 13cm gestern (13. Oktober 2025) gegen 10:30 Uhr an einem Telefonmast im Volgersbrunnenweg fest. In Rödelheim stellte ein Zeuge bereits am Montag, den 6. Oktober 2025 ein Graffiti Am Rödelheimer Wehr fest und meldete dies der Polizei. Dieses Graffiti erstreckte sich auf einer Fensternische auf 4,5cm x 3,5cm. Bei beiden Taten liegen keine Täterhinweise vor. Die Polizei hat entsprechende Strafanzeigen aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm
Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell