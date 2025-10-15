PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251015 - 1062 Frankfurt - Fechenheim: 15-Jähriger auf nächtlicher Spritztour - 4 beschädigte PKW

Frankfurt (ots)

(ha) In der Nacht von Dienstag (14. Oktober 2025) auf Mittwoch (15. Oktober 2025) fuhr ein Jugendlicher mit einem Auto durch Fechenheim und beschädigte dabei mehrere geparkte Fahrzeuge.

Nach aktuellen Erkenntnissen benutzte der 15-Jährige für seine hochriskante Fahrt unbefugt den VW Golf eines Familienangehörigen. Gegen 03:30 Uhr in der Nacht verlor er im Bereich der Gründenseestraße die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Spur ab und beschädigte dadurch insgesamt drei geparkte Autos. Polizisten konnten ihn kurz darauf am Unfallort antreffen.

Es versteht sich von selbst, dass der 15-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, glücklicherweise wurden weder er noch Unbeteiligte bei dem Unfall verletzt. Der verursachte Sachschaden liegt im unteren bis mittleren fünfstelligen Bereich. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 15.10.2025 – 15:23

    POL-F: 251015 - 1061 Frankfurt- Bahnhofsviertel: Festnahme eines Rauschgifthändlers

    Frankfurt (ots) - (ma) In der Nacht von Dienstag (14. Oktober 2025) auf Mittwoch (15. Oktober 2025) beobachteten aufmerksame Polizisten einen Mann in der Taunusstraße, welcher immer wieder hinter einer Mülltonne verschwand und anschließend kurzweilig mit diversen Personen in Kontakt trat. Die Beamten kontrollierten den 26-jährigen Mann und fanden bei ihm, sowie ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 14:41

    POL-F: 251014 - 1059 Frankfurt - Innenstadt: Zeugen nach versuchtem Straßenraub gesucht

    Frankfurt (ots) - (yi) Wie den Medien bereits bekannt, nahmen Polizisten am Donnerstagabend, den 28. August 2025, einen Mann fest, der im Verdacht steht, kurz zuvor zwei Frauen verletzt zu haben. Außerdem soll er versucht haben, ein Handy zu rauben Der Tathergang stellt sich nach aktuellen Erkenntnissen wie folgt dar: Der 26-jährige Mann versuchte zwischen 18:00 und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren