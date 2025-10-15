Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251015 - 1062 Frankfurt - Fechenheim: 15-Jähriger auf nächtlicher Spritztour - 4 beschädigte PKW

Frankfurt (ots)

(ha) In der Nacht von Dienstag (14. Oktober 2025) auf Mittwoch (15. Oktober 2025) fuhr ein Jugendlicher mit einem Auto durch Fechenheim und beschädigte dabei mehrere geparkte Fahrzeuge.

Nach aktuellen Erkenntnissen benutzte der 15-Jährige für seine hochriskante Fahrt unbefugt den VW Golf eines Familienangehörigen. Gegen 03:30 Uhr in der Nacht verlor er im Bereich der Gründenseestraße die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Spur ab und beschädigte dadurch insgesamt drei geparkte Autos. Polizisten konnten ihn kurz darauf am Unfallort antreffen.

Es versteht sich von selbst, dass der 15-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, glücklicherweise wurden weder er noch Unbeteiligte bei dem Unfall verletzt. Der verursachte Sachschaden liegt im unteren bis mittleren fünfstelligen Bereich. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet.

