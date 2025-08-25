Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Gefährliche Körperverletzung in der Oldenburger Innenstadt - Zeugen gesucht

Oldenburg (ots)

Am Samstag, 23. August 2025, kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung in der Oldenburger Innenstadt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war gegen 23:30 Uhr ein 18-jähriger Oldenburger mit mehreren Freunden im Bereich der Staustraße unterwegs, als er nach eigenen Angaben von etwa zehn bislang unbekannten Personen angegriffen wurde. Die Angreifer sollen dunkel gekleidet und teilweise vermummt gewesen sein.

Während des Angriffs soll eine Person einen Teleskopschlagstock eingesetzt haben. Der 18-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder den Tätern geben können, sich unter 0441-7904115 zu melden.(1009263)

