POL-OL: Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen auf der Donnerschweer Straße - hoher Sachschaden

Oldenburg (ots)

Am Donnerstag, 22. August, kam es zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Donnerschweer Straße auf Höhe der Ammergaustraße. An drei Autos entstand erheblicher Sachschaden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr gegen 23:00 Uhr ein 19-jähriger Oldenburger mit einem VW die Donnerschweer Straße stadteinwärts. Dabei fuhr er auf einen vor ihm langsamer werdenden Nissan einer 29-jährigen Oldenburgerin auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Nissan auf einen geparkten Ford geschoben.

Alle drei Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Gegen den 19-jährigen Unfallverursacher wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.(1006321)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

