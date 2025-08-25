Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Aufbruch eines Zigarettenautomaten - Täter entkommen mit Beute

Oldenburg (ots)

In der Zeit von Samstag, 23. August, 20:00 Uhr, bis Sonntag, 24. August, 17:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten am Osterkampsweg auf.

Aus dem Automaten entwendeten die Täter eine bislang nicht bekannte Menge an Zigaretten.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Zeitraum im Bereich Osterkampsweg bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.(1011021)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell