PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Aufbruch eines Zigarettenautomaten - Täter entkommen mit Beute

Oldenburg (ots)

In der Zeit von Samstag, 23. August, 20:00 Uhr, bis Sonntag, 24. August, 17:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten am Osterkampsweg auf.

Aus dem Automaten entwendeten die Täter eine bislang nicht bekannte Menge an Zigaretten.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Zeitraum im Bereich Osterkampsweg bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.(1011021)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 09:08

    POL-OL: Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen auf der Donnerschweer Straße - hoher Sachschaden

    Oldenburg (ots) - Am Donnerstag, 22. August, kam es zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Donnerschweer Straße auf Höhe der Ammergaustraße. An drei Autos entstand erheblicher Sachschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr gegen 23:00 Uhr ein 19-jähriger Oldenburger mit einem VW die Donnerschweer Straße stadteinwärts. Dabei fuhr er auf einen vor ihm langsamer ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 08:25

    POL-OL: Präventionstipps zum Besuch des Oldenburger Stadtfestes

    Oldenburg (ots) - Gute Vorbereitung und Achtsamkeit: "Gut vorbereitet feiern, das Handy aufladen, Treffpunkte vereinbaren, Notrufnummern speichern", zu sicherheitsbewusstem Verhalten rät Daniela Schoone, Beauftragte für Kriminalprävention. Wir vom Präventionsteam empfehlen zusätzlich die NORA-App, das ist die offizielle Notruf-App der Bundesländer. Mit der App erreichen Sie Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren