Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
POL-OL: Aufbruch eines Zigarettenautomaten - Täter entkommen mit Beute
Oldenburg (ots)
In der Zeit von Samstag, 23. August, 20:00 Uhr, bis Sonntag, 24. August, 17:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten am Osterkampsweg auf.
Aus dem Automaten entwendeten die Täter eine bislang nicht bekannte Menge an Zigaretten.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Zeitraum im Bereich Osterkampsweg bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.(1011021)
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao
https://twitter.com/polizei_ol
Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell