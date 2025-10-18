Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Handtaschendiebstahl im Freiburger Sedanviertel - Polizei sucht Geschädigte und Zeugen

Freiburg (ots)

Freiburg

Am Freitagabend, gegen 23.30 Uhr, entwendete ein der Polizei bekannter Tatverdächtiger im Sedanviertel, in einer Eckkneipe an der Einmündung Belfortstraße/Moltkestraße, die Handtasche einer Frau und verließ damit zunächst die Lokalität.

Der Diebstahl wurde von einem Zeugen beobachtet, welcher die Handtasche von dem Tatverdächtigen zurückerlangte und im weiteren Verlauf an die Geschädigte übergab. Diese verließ die Gaststätte in der Folge noch vor dem Eintreffen der Polizei.

Die Polizei sucht Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben. Des Weiteren bittet die Polizei darum, dass sich die Geschädigte des Diebstahls beim Polizeirevier Freiburg-Nord unter 0761 882-4221 meldet.

Stand: 18.10.2025, 02.00 Uhr

FLZ / PK

